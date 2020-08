Smartphone da comprare, ecco le proposte più richieste nei negozi Fastweb

Lo smartphone è ormai un dispositivo irrinunciabile, un device sempre più evoluto con il quale è possibile vedere film e serie TV, giocare, lavorare o semplicemente navigare e gestire i profili social. Questi device sono estremamente richiesti, con un mercato in forte crescita e un aggiornamento costante, con modelli tecnologicamente sempre aggiornati.

Per l’acquisto di un nuovo telefono una delle formule più apprezzate è quella abbinata alla tariffa telefonica, messa a disposizione dalle principali compagnie di settore: in questo modo è possibile pagare a rate il dispositivo e usufruire di prezzi vantaggiosi per la telefonia mobile e internet.

Per esempio, secondo la rete di negozi Fastweb, dove si possono trovare proposte interessanti e prezzi competitivi, tra gli smartphone più popolari del momento ci sono alcuni device top di gamma, come l’iPhone 11, il Samsung Galaxy Note 10+ e il Samsung 10.

Sono in aumento anche le richieste per i nuovi modelli 2020, come il Samsung Galaxy S20+ e l’iPhone SE, destinati a guidare le classifiche di mercato per l’anno in corso. Sempre molto gettonati sono gli smartphone di fascia media, come l’Oppo Reno 2 e il Huawei P30, quest’ultimo disponibile anche nell’esclusiva versione Pro o nell’allestimento più economico Lite, con l’azienda cinese che ha scavalcato ufficialmente Samsung per quanto riguarda il numero complessivo di device venduti.

Come scegliere quale smartphone comprare

L’acquisto di un nuovo smartphone è un momento importante, visto che questo dispositivo occupa ormai un ruolo importante all’interno della nostra quotidianità.

Ovviamente è fondamentale recarsi presso rivenditori che offrano modelli con un buon rapporto qualità-prezzo, per esempio valutando tra gli smartphone da comprare nei negozi Fastweb, per ricevere assistenza specializzata e trovare facilmente l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

La scelta dello smartphone richiede di tenere in considerazione alcune caratteristiche e funzionalità, a partire dalla fascia di prezzo più adeguata rispetto al budget a disposizione. Al giorno d’oggi, sono disponibili ottimi dispositivi anche di fascia medio-bassa, optando per le versioni più economiche ma ben equipaggiate di brand come Xiaomi, Huawei e Samsung.

Allo stesso tempo, i device di fascia alta sono tra i più ricercati, in quanto offrono prestazioni ai massimi livelli, tecnologie innovative ed eccellenti fotocamere con sensore ad alte performance. Da non sottovalutare è la qualità del display, il quale deve essere abbastanza grande e fornire una risoluzione nitida con una buona illuminazione. Vanno analizzati anche il funzionamento del sistema touchscreen e la protezione del rivestimento contro urti, cadute e immersioni temporanee.

Per le foto non bisogna soffermarsi soltanto sui mega pixel e sul numero delle fotocamere, in quanto per scatti ottimali è importante verificare anche la qualità e la grandezza dei sensori fotografici, oltre alle tecnologie integrate lato software per l’elaborazione delle foto.

Allo stesso tempo, il processore dello smartphone deve essere potente e affidabile, con una capacità di archiviazione ampia e una configurazione possibilmente espandibile, con una RAM generosa per supportare le applicazioni in multitasking e il gaming mobile.

Dopodiché, è necessario considerare aspetti come l’efficienza del sistema operativo, con i protagonisti assoluti Android e iOS, oltre alle versioni brandizzate proposte dai device delle aziende cinesi, tra cui su tutte Huawei.

Inoltre, non bisogna sottovalutare la connettività per le reti mobili e Wi-Fi, le tecnologie di geolocalizzazione e la batteria, la quale deve assicurare un’autonomia elevata e una ricarica rapida, possibilmente sia in modalità tradizionale che wireless.

Come risparmiare sull’acquisto dello smartphone

Attualmente, per acquistare un nuovo smartphone sempre più persone scelgono la modalità del pagamento a rate.

Questa formula infatti permette di ammortizzare la spesa, versando un anticipo iniziale e una serie di rate mensili, usufruendo delle offerte di telefonia mobile più convenienti, per un pacchetto tutto compreso che include l’abbonamento e il telefono.

Ad esempio, presso i negozi Fastweb sono disponibili i migliori smartphone da comprare, per scegliere device come l’Oppo A72, l’iPhone SE 2020 o il Samsung Galaxy S20+ e abbinarli con le offerte mobile Fastweb.

In alternativa, è possibile attendere l’uscita dei prossimi modelli, infatti nella seconda parte del 2020 dovrebbero essere lanciati diversi dispositivi, tra cui l’attesissimo iPhone 12, il Samsung Galaxy Note 20, il telefono low cost OnePlus Z e il Huawei Mate 40.