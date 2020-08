Smontaggio di una gru, venerdì limitazioni alla viabilità in via Vescovi

Il Comune di Piacenza informa che per consentire lo smontaggio di una gru di cantiere, dalle 7 alle 19 di venerdì 7 agosto – o, in caso di maltempo, dalle 7 alle 18 di lunedì 10 – nel tratto di via Vescovi tra via Pollinari e via Pagani sarà istituito il divieto di circolazione, fatta eccezione per i soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati.

Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.