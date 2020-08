Sorveglianza sanitaria, l’Ausl cerca studenti e laureati per le attività di triage telefonico

L’Azienda Usl di Piacenza cerca studenti e laureati per potenziare l’attività di sorveglianza sanitaria. Fino al 31 agosto è possibile candidarsi per incarichi di lavoro autonomo. Nel bando si specifica che l’attività di triage telefonico potrà essere svolta anche da remoto, al proprio domicilio.

Possono partecipare: laureati o studenti iscritti dal secondo anno in avanti di corso universitario per conseguimento di una Laurea in una delle professioni sanitarie (infermieristiche e ostetriche, sanitarie-riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione) ; laureati o studenti iscritti dal secondo anno in avanti di corso di laurea in Medicina e Chirurgia ; laureati o studenti iscritti dal secondo anno in avanti di corso di laurea in Biologia, Chimica, Farmacia ; professionisti in pensione appartenenti alle stesse categorie .

La sorveglianza sanitaria – spiega l’azienda sanitaria – è finalizzata a ridurre, per quanto possibile, la diffusione del virus: il triage telefonico sarà rivolto ai pazienti con sintomi influenzali, così da evitare il più possibile gli spostamenti negli studi sul territorio o nei servizi sanitari (Pronto soccorso e Continuità assistenziale). L’obiettivo è quello di ridurre al minimo le occasioni di contatto tra pazienti che presentano sintomi compatibili con un sospetto di una affezione respiratoria di probabile origine virale da coronavirus e altre persone. La candidatura va presentata on line su questa pagina.

L’Azienda ha attivato anche un altro bando per la ricerca di volontari da assegnare ai punti di controllo (check point) presenti all’arrivo in ospedale o nelle sedi territoriali e per attività logistiche di supporto ai punti di erogazione delle prestazioni sanitarie. Gli interessati a un incarico di collaborazione a titolo gratuito potranno presentare la propria candidatura on line entro il 31 agosto cliccando qui.