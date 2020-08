Sportelli InformaFamiglie, chiusura estiva dal 10 al 23 agosto

Il Comune di Piacenza comunica che sia lo Sportello InformaFamiglie presso la Galleria del Sole (Centro civico Farnesiana) che quello in via La Primogenita 19 resteranno chiusi da lunedì 10 a domenica 23 agosto compresi.

Anche lo Sportello informativo Unità operativa Minori – aggiunge il Comune – sarà chiuso dal 10 al 23 agosto, ma l’attività dei Servizi sociali Unità operativa Minori non subirà interruzioni: gli appuntamenti già fissati con le assistenti sociali saranno infatti garantiti.

L’Amministrazione ricorda che gli Sportelli InformaFamiglie ricevono in presenza solo su appuntamento, contattando i numeri 0523 492380 e 0523 332290 oppure inviando una email all’indirizzo informafamiglie@comune.piacenza.it. Ed avvisa, infine, che, anche per tutto il mese di agosto, prosegue la chiusura estiva il sabato degli sportelli Informasociale di via Taverna e via XXIV Maggio.