Dopo il violento temporale, che ha colpito nella primissima mattinata di domenica 30 agosto la Provincia di Piacenza, i Vigili del Fuoco di Bobbio sono intervenuti per mettere in sicurezza parte della strada statale 45, nei pressi di Bobbio, a seguito della caduta di alcuni rami e piante, spezzate dalle potenti raffiche di vento.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Bobbio che, per garantire le operazioni di messa in sicurezza della strada, ha interdetto la circolazione veicolare per circa un’ora.