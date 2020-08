Station to station, a piazzale Marconi il flash mob ricorda la strage di Bologna

Anche a Piacenza nella mattinata del 2 agosto il sit in simbolico promosso dal movimento delle sardine per ricordare la strage di Bologna.

In piazzale Marconi la manifestazione “Station to station” silenziosa dalle ore 10 alle 10:30 davanti alla stazione ferroviaria di Piacenza.

“L’idea è nata da un gruppo di “sardine” sparse anche qui, a Piacenza, ed è stata subito condivisa dall’associazione delle vittime della Strage di Bologna: è aperta a tutte e tutti, tant’è che, oltre a Piacenza, hanno già dato la loro disponibilità gruppi di cittadini a Imola, Sassuolo, Fiorano, Formigine, Forlì, Bolzano, ma anche a Firenze. “Il nostro motto, se così si può definire, – spiega l’iniziativa Cecilia Scolari, portavoce delle Sardine Piacentine – è “contaminazione” perché le sardine sono un modo di vivere”. E’ stata creata anche una pagina Facebook dedicata al flash mob “Station to Station”. “L’idea – spiega Cecilia – è quella di fare foto e video nelle varie stazioni da unire poi in un unico “documentario”. Chi non potrà partecipare fisicamente potrà inviare un autoscatto indossando un capo bianco con un trolley valigia alla mano”.

L’iniziativa è sostenuta anche dalla Camera del Lavoro Cgil Piacenza. “Mantenere alta l’attenzione sulla strage di Bologna è un dovere civico, morale e politico – scrive in una nota la Cgil di Piacenza – per rispetto dei parenti delle vittime e per disvelare i troppi misteri, e le carte ancora secretate, che impediscono di fare luce su una vicenda che ha cambiato per sempre l’Italia”. L’appuntamento con il flash mob delle Sardine Piacentine è quindi il 2 agosto alle ore 10 alla stazione di Piacenza.

Qui il link alla pagina Facebook dove verranno raccolte le immagini dell’iniziativa.