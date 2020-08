Stato di agitazione all’Ikea, l’azienda “Applicato il contratto nazionale”

La nota stampa di Ikea in merito allo stato di agitazione indetto dai lavoratori del deposito di Piacenza.

Con riferimento allo stato di agitazione proclamato nel deposito di Piacenza, scaturito dalle negoziazioni in corso tra cooperativa e lavoratori relative al cambio di appalto per i servizi all’interno del sito, Ikea auspica che le parti coinvolte giungano in tempi brevi ad un accordo.

Nell’auspicio che il dialogo si svolga nel modo il più costruttivo possibile, Ikea conferma l’inserimento nei contratti di appalto delle tutele e condizioni previste dal CCNL applicato.

Ikea assicura inoltre che tutti i propri fornitori sono chiamati a rispettare il codice di condotta aziendale specifico per i fornitori (IWAY), che prevede alti standard di trasparenza e tutela dei lavoratori.