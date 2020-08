“Subito la selezione del coordinatore degli anestesisti-rianimatori all’ospedale di Piacenza”

“La Regione intende ripristinare, come azione urgente e indispensabile, il ruolo di Direttore di Struttura Semplice di Anestesia in seno al Dipartimento delle Terapie Intensive, a fronte della persistente mancanza di una figura medica di coordinamento delle sale operatorie presso il Polo ospedaliero di Piacenza?”.

E ancora “per quale motivo non viene quanto prima bandita una regolare selezione per ricoprire il ruolo sopra descritto, valutando nel modo più completo e analitico le competenze e la carriera degli anestesisti del Dipartimento, tra i quali è presente più di una figura in grado di proseguire e migliorare con sicurezza, efficacia ed entusiasmo l’organizzazione del lavoro del comparto operatorio?”

Due domande particolarmente circostanziate quelle che il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) rivolge alla Giunta regionale in una specifica interrogazione sulla sanità piacentina. Tagliaferri ricorda come proprio il gruppo di anestesisti-rianimatori delle sale operatorie presso l’ospedale di Piacenza, negli ultimi tempi “è andato incontro ad un consistente ricambio, per cui si rende indispensabile un professionista che sia in grado, con le proprie competenze tecnico-specialistiche, capacità di governo clinico, conoscenza diretta della realtà locale e attitudine organizzativa, di ricompattare le forze e costituire un riferimento nel quotidiano svolgersi dell’attività programmata e urgente”.

Il consigliere piacentino, nel riconoscere come “i singoli professionisti Anestesisti-Rianimatori abbiano affrontato con precisione e puntualità, nel corso in particolare dell’ultimo anno, tutte le problematiche organizzative e cliniche che un’attività di anestesia quotidianamente propone”, sottolinea come già dal giugno 2019 fu segnalata l’urgenza nell’assegnazione dell’incarico di coordinatore. La nomina del coordinatore – conclude Tagliaferri – è stata posposta di mese in mese nonostante nel frattempo “siano state aperte numerose procedure per l’attribuzione di svariate posizioni dirigenziali”.