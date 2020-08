Supercoppa Centenario, i gironi delle piacentine: derby Piacenza-Fiorenzuola

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noti i gironi e la formula di svolgimento della Supercoppa Centenario 2020 di Serie A2, organizzata da LNP in collaborazione con il Settore Agonistico FIP. L’Assigeco Piacenza è stata inserita nel girone B insieme a Bergamo Basket 2014, Urania Milano e Blu Basket Treviglio.

I GIRONI

A – Pallacanestro Biella, J Basket Casale Monferrato, Basket Torino, Derthona Basket Tortona

B – Bergamo Basket 2014, Urania Milano, UCC Piacenza, Blu Basket Treviglio

C – Pallacanestro Mantovana, Pallacanestro Orzinuovi, Scaligera Basket Verona, APU Udine

D – Chieti Basket 1974, Pallacanestro 2.015 Forlì, Basket Ravenna

E – NPC Rieti, Eurobasket Roma, Stella Azzurra Roma, Pistoia Basket 2000

F – Latina Basket, Napoli Basket, Cestistica San Severo, Scafati Basket

G – Orlandina Capo d’Orlando, Benedetto XIV Cento, Kleb Basket Ferrara, Pallacanestro Trapani

LE DATE

Fase di qualificazione – 11-18-25 ottobre 2020

Final Eight: 6-7-8 novembre 2020

LA FORMULA – Accedono alla Final Eight 2020 le squadre vincenti il proprio girone, unitamente alla Società organizzatrice dell’evento, nel caso non fosse già qualificata. In caso di parità, la squadra prima classificata viene determinata applicando i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio torneo (girone); 2) quoziente canestri generale del proprio torneo (girone); 3) sorteggio. Nel caso in cui la Società organizzatrice fosse qualificata, l’ottava squadra partecipante alla Final Eight 2020 sarà la miglior seconda classificata nei 7 gironi individuata con i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre prime classificate del proprio torneo (girone); 2) quoziente canestri generale del proprio torneo (girone) depurato dei risultati della quarta classificata; 3) sorteggio.

SERIE B – Per quanto riguarda la Serie B, la competizione vede inizialmente al via le 64 formazioni iscritte al Campionato divise in gironi da 4 squadre, che si scontreranno in tre gare di sola andata. Da lì avrà luogo una fase di eliminazione, con le 16 squadre prime classificate individuate con i criteri di punti in classifica, quoziente canestri con le squadre pari classificate, quoziente canestri generale, e sorteggio; le 8 vincenti saranno le 8 partecipanti la Final Eight. Bakery Piacenza e Pallacanestro Fiorenzuola sono state entrambe inserite nel girone B.

Disposto, inoltre, il calendario delle varie partite:

Fase qualificazione 11-18-25 ottobre 2020

Gara di eliminazione: 1 novembre 2020

Final eight 6-7-8 novembre 2020.

Ecco la divisione dei gironi, con Bakery Piacenza e Pallacanestro Fiorenzuola entrambe inserite nel gruppo B.

GIRONE A: Alba, Alessandria, Oleggio, Omegna.

GIRONE B: Pavia, Vigevano, Piacenza, Fiorenzuola.

GIRONE C: Crema, Cremona, Piadena, Ozzano.

GIRONE D: Varese, Olginate, Bernareggio, Sangiorgese.

GIRONE E: Virtus Padova, Unione Basket Padova, Vicenza, Bologna.

GIRONE F: Cividale del Friuli, Monfalcone, Mestre, San Vendemiano.

GIRONE G: Imola, Faenza, Cesena, Rimini.

GIRONE H: Senigallia, Ancona, Jesi, Montegranaro.

GIRONE I: Cecina, Piombino, Livorno, San Miniato

GIRONE L: Firenze, Chiusi, Empoli, Fabriano.

GIRONE M: Cassino, Formia, Luiss, Rieti.

GIRONE N: Giulianova, Teramo, Roseto, Civitanova.

GIRONE O: Catanzaro, Reggio Calabria, Matera, Taranto.

GIRONE P: Agrigento, Palermo, Ragusa, Torrenova.

GIRONE Q: Napoli, Pozzuoli, Avellino, Salerno.

GIRONE R: Biscegli, Molfetta, Nardò, Ruvo di Puglia.