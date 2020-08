Tagliaferri (Fdi) “La Regione potenzi i collegamenti ferroviari con Piacenza”

La Regione potenzi i treni che collegano Piacenza a Milano, Torino e Bologna e ripristini come tratta passeggeri e non solo tratta merci, il collegamento Piacenza-Cremona.

A chiedere un serio intervento a sostegno dei residenti del territorio piacentino è, in un’interrogazione, il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi). Tagliaferri fa un chiaro quadro dei problemi delle ferrovie sul territorio piacentino e chiede interventi concreti da parte della Giunta regionale. “Si tratta di dare risposta ai bisogni dei cittadini” – spiega.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale “se intenda prendere in considerazione, in accordo con Regione Lombardia, un incremento dei treni nella tratta ferroviaria Milano-Piacenza-Bologna, Torino-Piacenza, Piacenza-Cremona; se intenda ripristinare la linea ferroviaria Piacenza-Cremona, assicurando un servizio di trasporto sicuro e se intenda incrementare la linea ferroviaria Cremona-Fidenza con treni al posto dei bus sostitutivi, a maggior ragione ora con le regole legate al Covid. Puntare sui treni sarebbe preferibile anche perché, in caso di necessità, potrebbero essere aggiunte carrozze e i tempi di percorrenza sono inferiori”.