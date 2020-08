Tagliaferri (FdI) “La ripresa dell’anno scolastico è a rischio: basta giocare coi banchi a rotelle, serve chiarezza”

“Ormai è chiaro: la ripresa dell’anno scolastico è a rischio. Non bastava il boom estivo della ripresa della pandemia, ora scopriamo che potrebbero mancare gli insegnanti perché, legittimamente, i più anziani di loro potrebbero mettersi in malattia poiché nelle fasce di età a rischio”.

Così il consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta sul tema della ripresa delle lezioni a settembre. “Abbiamo la conferma che chi doveva provvedere, a Roma come in Regione, alla corretta ripresa delle scuole ha fallito – aggiunge -: per settimane abbiamo assistito al braccio di ferro sulla data di riapertura, poi la gara all’ultimo euro, la disfida dei bus. Un Carnevale da brivido dove a pagare le spese sono le famiglie e i ragazzi che rischiano di perdere un altro anno scolastico. Quello all’istruzione è un diritto costituzionale a cui le Istituzioni non possono venire meno: servono risposte chiare e non continuare a giocare con i banchi a rotelle o a paventare complotti di insegnanti come sta facendo il Governo”.