Tamponamento a catena sulla provinciale, quattro feriti

Tamponamento a catena lungo la provinciale di Valtidone, quattro feriti.

Non hanno fortunatamente riportato gravi condizioni le persone rimaste coinvolte in un incidente, accaduto nella mattinata di domenica 23 agosto all’altezza della chiesa di Castelnovo di Borgonovo (Piacenza), che ha coinvolto tre vetture che viaggiavano in direzione di Borgonovo.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi, con le ambulanze della Croce Rossa di Agazzano e della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta e l’auto infermieristica dell’ospedale di Castel San Giovanni, insieme ai vigili del fuoco. Quattro le persone rimaste ferite, trasportate al pronto soccorso: le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.