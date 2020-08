Temporali e calo delle temperature: allerta della Protezione Civile

Temporali in arrivo a Piacenza, sotto osservazione anche fiumi e torrenti. La Protezione Civile Emilia Romagna lancia un’allerta gialla per sabato 29 agosto.

L’approfondimento di un’area depressionaria situata sulla Francia porterà un progressivo aumento di instabilità sulla nostra regione a partire dalla mattina di sabato 29 agosto – si legge nel bollettino -. Previsti temporali con quantitativi di pioggia consistenti e anche fenomeni grandinigeni. La perturbazione coinvolgerà prima gli appennini piacentini e parmensi e potrà interessare le aree di pianura nel pomeriggio, con un’intensificazione dei fenomeni nel corso della nottata fra sabato 25 e domenica 26.

Dati i quantitativi di pioggia – sottolinea la Protezione Civile – previsti è stata accesa la criticità di colore giallo per rischio idrogeologico sui bacini emiliani da Piacenza a Bologna e giallo per rischio idraulico nel parmense-piacentino. Temperature in sensibile calo sotto la media stagionale.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.