Test sierologico a personale scolastico: prenotazioni aperte anche nelle farmacie della provincia

Test sierologico per il personale che lavora nelle scuole: al numero verde 800.651.941 si aggiunge da oggi, 26 agosto, la possibilità di prenotare anche nelle oltre 100 farmacie della provincia.

“L’Azienda Usl di Piacenza – si legge in una nota -, consapevole del notevole flusso di richieste che in questi giorni hanno interessato il servizio, aveva già più volte potenziato la linea telefonica, aumentando il personale dedicato e programmando aperture straordinarie nei week end. Per venire incontro ulteriormente alle richieste del personale scolastico, da oggi sarà possibile fare riferimento anche alle 100 farmacie del territorio. Federfarma si è infatti resa disponibile a sostenere lo sforzo dell’Azienda e mette a disposizione la sua rete nonostante il grandissimo numero di richieste”.

“Si coglie l’occasione per ricordare – aggiunge l’Ausl – che può aderire allo screening sierologico dedicato alla scuola il personale docente e non docente di nidi, materne, elementari, medie, superiori e istituti di istruzione e formazione professionale pubblici, paritari e privati. Il test si può prenotare da oggi anche rivolgendosi a una delle farmacie del territorio oppure al numero verde 800.651.941. Il prelievo per la ricerca degli anticorpi è eseguito al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza; contemporaneamente, la persona è sottoposta anche a un tampone nasale. Il campione sarà processato solo qualora l’esame del sangue lo richiedesse. Questo permetterà di velocizzare e chiarire la diagnosi in tempi molto rapidi, evitando di richiamare i soggetti in un secondo tempo”.

“Per effettuare il prelievo gli operatori scolastici devono consegnare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per certificare il loro stato di lavoro. Il modulo è scaricabile qui (http://www.ausl.pc.it/comunicatiAziendali/DataFile.asp?FileID=1259) oppure può essere ritirato e compilato direttamente al Laboratorio analisi al momento del test”. “Anche per il prossimo fine settimana – informa l’Ausl – il numero verde di prenotazione 800.651.941 sarà straordinariamente aperto. I cittadini possono rivolgersi al servizio anche sabato e domenica dalle ore 8.00 alle 14.00”.