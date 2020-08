Tra sfilate e prove di talento, il tour di Miss Italia fa tappa a Morfasso

Miss Italia prosegue il tour in Emilia Romagna: dopo il modenese, il parmense ed il bolognese, è la volta del piacentino, con la quarta tappa del 2020 che si terrà sabato 29 agosto, per la prima volta nel Comune di Morfasso e di ritorno in val d’Arda dopo tanti anni. Sarà Miss Piacenza 2016, Martina Rapacioli di San Michele di Morfasso ad affiancare il presentatore e direttore artistico Antonio Borrelli che dalle prime ore del pomeriggio assieme alla coordinatrice Yesenia A. Phillips Caballero attenderà le ragazze debuttanti per il casting preselettivo, previsto per le ore 16.

“Alle 17 – spiegano gli organizzatori – il secondo gruppo di miss, che hanno già superato le fasi preliminari, per le prove sul palco; poi alle 18.30 circa l’apericena al ristorante Osteria Zia Valentina. Intorno alle 20.30 il via all’evento con la sfilata dei bimbi di Morfasso, vestiti da Lorenzo Monfardini by YEPPA abbigliamento di Varsi. A seguire le candidate che sfileranno per la giuria ed il pubblico in abito elegante ed in body Kissimo Biancaluna, togliendosi la mascherina solo quando sfilano in passerella per la giuria ed il pubblico. Durante la serata, esibizione della soprano Stefania Ferrari. Le candidate si cimenteranno anche in prove di talento, e dopo il “tu si tu no” che ridurrà il numero di partecipanti in gara per il titolo di miss Morfasso 2020, prenderanno parte ad una sfilata con i capi di YEPPA abbigliamento di Varsi, sotto l’occhio vigile del suo titolare Lorenzo. Martina Rapacioli sarà vestita invece dall’atelier di @Stefania Leoni di Piacenza”.

“Verso le 23.30 – continua il programma – conosceremo il nome della prima miss Morfasso che riceverà la coroncina Miluna e delle altre miss, Acqua Rocchetta e Brio Blu Rocchetta Be_Much, e degli altri titoli in palio. L’evento è stato reso possibile grazie al Comune di Morfasso con la collaborazione di alcune aziende locali. Scatti fotografici di Luigi Vetrucci Photographer”.

L’evento sarà trasmesso in diretta da Morfasso Tv a partire dalle 20.20 e sarà visibile sia sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/MorfassoTV/live) che sul canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=g2JS3UkUNN8