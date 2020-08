Trasferimenti e pensionamenti di 3 medici di famiglia: le indicazioni per i cittadini di 4 comuni della provincia

Medici di famiglia: L’azienda sanitaria locale informa che dal 30 agosto, a seguito di trasferimenti e pensionamenti di tre professionisti, ci saranno cambiamenti per alcuni cittadini dei comuni di Gropparello, Castelvetro, Monticelli e San Pietro in Cerro.

In particolare:

– a Gropparello, i cittadini assisti dal dottor Antonio La Guzza sono d’ufficio riassegnati al nuovo medico, dottoressa Cristina Genitori, cui è stato conferita provvisoriamente la sede. L’Azienda Usl di Piacenza – si legge nella nota – è impegnata a coprire il più rapidamente possibile in via definitiva la sede vacante. Si ricorda ai cittadini che sono comunque liberi di cambiare il medico assegnato, rivolgendosi a uno sportello Cup.

– i cittadini assistiti dai dottori Giuseppe Campo e Francesco Mariani (che risiedono nei comuni di Castelvetro, Monticelli e San Pietro in Cerro) hanno ricevuto nei giorni scorsi l’invito a scegliere un nuovo medico. Il cambio, anche in questo caso, si può richiedere a uno sportello Cup. Il cittadino potrà scegliere tra uno dei medici che fanno parte dell’ambito territoriale. A questo proposito si fa presente che alcuni medici già convenzionati hanno dato la propria disponibilità ad aprire nuovi ambulatori di Medicina generale in questi comuni.

L’elenco dei medici di famiglia, con relative sedi e orari di apertura, è consultabile qui: http://www.ausl.pc.it/prestazioni/MMG/elenco_mmg.asp