Travo, alle serate letterarie i 100 anni di Fellini e i misteri delle piante officinali

Un tributo a Fellini per i 100 anni dalla sua nascita e una serata di musica e mitologia alla scoperta dei misteri delle piante officinali. Questa settimana proseguono con un doppio appuntamento le Serate letterarie Giana Anguissola di Travo, che si tengono a partire dalle ore 21.15 nella piazzetta dell’Asilo di via Borgo Est, sotto la suggestiva torre che fu la residenza estiva della scrittrice Giana Anguissola.

Giovedì 6 agosto è in programma la serata dedicata al cinema con “100 di questi Fellini – L’altro Fellini”, proposta e condotta dal giornalista e sceneggiatore Enzo Latronico che presenterà il personaggio, le interviste e le opinioni del grande regista vissuto sempre in bilico fra il cinema e l’arte clownesca. «Si partirà con la proiezione di alcuni spezzoni d’interviste e opinioni cinematografiche del grande maestro di origine riminese – spiega Latronico -, dopodiché esploreremo gli aspetti più curiosi del doppiaggio cinematografico dei suoi film, sotto la guida del libro Federico Fellini e il doppiaggio dello storico del doppiaggio Gerardo Di Cola». Tra gli argomenti più gustosi presenti nel menù della serata, anche una riflessione sulla poetica del regista, il suo rapporto con Alberto Sordi e Marcello Mastroianni, l’amicizia, i primi fallimenti e il successo. Il tutto per offrire un punto di vista insolito sulla straordinaria vita cinematografica del grande regista, nell’anno del centesimo anniversario della sua nascita.

Venerdì 7 agosto, protagonista della serata sarà la scrittrice, traduttrice e insegnante Erika Maderna. Appassionata studiosa di mitologia greca e del tema della cosmesi nelle antiche civiltà del Mediterraneo, Maderna presenterà al pubblico della serata travese il suo libro Le mani degli dei – Mitologie e simboli delle piante officinali nel mito greco, edito da Aboca nel 2017. Nel corso della serata, cultura antica e curiosità contemporanee dialogheranno coi contrappunti musicali eseguiti dall’ensemble strumentale “Le rose e le viole”, diretto da Maddalena Scagnelli.

ENZO LATRONICO – Giornalista, sceneggiatore e documentarista ha scritto diversi libri sul cinema tra cui: “Ugo Pirro. Indagine su uno sceneggiatore al di sopra di ogni sospetto”, “Gli attori mangiano per finta” e “Quando c’era Maciste”. Attualmente scrive per la rivista di settore The Way Magazine.

ERIKA MADERNA – È nata a Lodi e laureata in Lettere Classiche all’Università di Pavia. Nel 2007 ha pubblicato la prima traduzione del trattato Sui segni celesti dell’erudito bizantino Giovanni Lido (Medusa Edizioni), una miscellanea di letteratura astrologica e oracolare. In seguito ha approfondito, per Aboca Edizioni, due principali filoni di ricerca: il primo, relativo ai simboli e alle mitologie botaniche, ha portato alla pubblicazione dei volumi Aromi sacri Fragranze profane: simboli, mitologie e passioni profumatorie nel mondo antico (2009) e Le mani degli dèi: mitologie e simboli delle piante officinali nel mito greco (2016), un’esplorazione del patrimonio mitico legato agli archetipi delle erbe officinali.

Il secondo filone si propone di ripercorrere gli antichi saperi delle donne in medicina, dalle figure del mito alla storia. Al primo e fortunato Medichesse: la vocazione femminile alla cura (2012), segue Per virtù d’erbe e d’incanti: la medicina delle streghe (2018), alla scoperta delle conoscenze di erboristeria e medicina magica confluite nel patrimonio popolare, a cui fa eco il recentissimo Con grazia di tocco e di parola: la medicina delle sante (2019), che propone un completamento del precedente, affiancando alla figura della “strega” quella della santa, tracciando un percorso immaginale, simbolico e storico.