Trebbia sicuro, prosegue l’attività del nucleo salvataggio di Croce Rossa

Anche nella giornata di domenica 2 agosto il nucleo Opsa (operatori polivalenti di salvataggio in acqua) della Croce Rossa di Piacenza ha prestato servizio in Alta Val Trebbia, nello specifico a Marsaglia, per attività di addestramento e per essere immediatamente operativo in caso di necessità.

Quattro gli operatori impiegati (nella foto anche le guardie volontarie venatorie, impegnate nelle attività di controllo per contrastare assembramenti e prevenire comportamenti scorretti, come l’abbandono di rifiuti o l’accensione di fuochi). Nella tarda mattinata ha fatto capolino anche il primo cittadino del Comune di Corte Brugnatella, Mauro Guarnieri, che si è complimentato di persona con gli operatori di Croce Rossa e con i loro coordinatori Michele Suzzani (delegato Opsa Piacenza) e Michele Gorrini (delegato area 3 emergenza-urgenza e protezione civile).

La presenza degli operatori Opsa sarà una presenza costante nelle domeniche di agosto.