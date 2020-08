“Troppo pericolosa la strada tra Sarmato e Borgonovo, la Provincia intervenga”

La nota stampa del Comune di Sarmato

L’Amministrazione comunale di Sarmato scrive alla provincia per richiedere un’intervento sulla strada provinciale n. 37, che collega Sarmato a Borgonovo.

Già teatro di incidenti, alcuni dei quali mortali, la strada da anni presenta una forte criticità nella curva che si affronta dopo un lungo rettilineo, che risulta particolarmente secca e dunque pericolosa.

La richiesta alla Provincia è stata inoltrata dalla Sindaca Claudia Ferrari tramite una lettera indirizzata direttamente alla Presidente Barbieri, al Dirigente del settore viabilità Davide Marenghi e per conoscenza anche al Sindaco di Borgonovo Val Tidone Mazzocchi, sul cui territorio risiede parte della strada in questione.

“Si tratta di una richiesta importante che il Comune di Sarmato fa alla Provincia a fronte dei numerosi e tragici incidenti che si sono verificati in quel particolare tratto. Riteniamo doveroso e urgente l’interessamento della Provincia” afferma la sindaca Ferrari “So che l’ente s’era già espresso in precedenza non evidenziando criticità, ma crediamo che i fatti dimostrino il contrario: come amministratori abbiamo il dovere di evidenziare la pericolosità di quel tratto”.

L’amministrazione attende ora un riscontro dalla Provincia e si è resa disponibile per un sopralluogo congiunto per confrontarsi anche sulle possibili soluzioni proposte.