Un giovane talento piacentino per il nuovo Piace: dal Bologna arriva Elia Visconti

Un giovane talento tutto piacentino per il nuovo Piace.

Il club biancorosso annuncia l’arrivo in prestito dal Bologna di Elia Visconti, classe 2000. Nato a Bettola, Visconti è un terzino sinistro che ha militato nelle giovanili dell’Inter e del Bologna, evidenziandosi come uno dei giovani più interessanti nel panorama nazionale.

Il giocatore sarà a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff dalla giornata di martedì per l’inizio degli allenamenti in vista della prossima stagione di Serie C.