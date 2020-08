Un portale per la provincia di Piacenza in cifre, nuova veste web

Versione aggiornata al servizio di Comuni e cittadini per il portale di statistica della Provincia di Piacenza.

E’ online la nuova versione del portale della Provincia di Piacenza dedicato alla statistica, consultabile al link https://statistica.provincia.pc.it/, grazie al quale ogni ente, cittadino e impresa può trovare non soltanto una fotografia aggiornata del territorio in termini di cifre, ma anche approfondimenti su diversi argomenti: dalla popolazione al turismo, dal commercio al settore immobiliare, dai numeri relativi alle pensioni erogate a quelli sulla raccolta differenziata.

Il portale è stato realizzato per i Comuni ma è alla portata di tutti, addetti ai lavori e non: si pone infatti al servizio del territorio e degli utenti e costituisce una vera e propria miniera di numeri e focus specifici. Attraverso questo prezioso punto di riferimento è possibile reperire vari “prodotti” informativi:

• Set di Tabelle e Serie di dati statistici e indicatori esistenti a livello comunale che vengono aggiornati con cadenza annuale;

• Dati dei Censimenti su popolazione, abitazioni, industria e servizi, pendolarismo, agricoltura;

• Rappresentazioni cartografiche e mappe interattive che consentono una visualizzazione dinamica dei dati, attraverso l’utilizzo dei più recenti e performanti programmi software di “business intelligence”, quali TABLEAU;

• Report di approfondimento tematici, cioè le analisi fatte negli ultimi anni dall’Amministrazione Provinciale su argomenti di un certo rilievo, come l’evoluzione del sistema produttivo piacentino agli ultimi due censimenti, o lo stato del settore immobiliare, oppure ancora le caratteristiche del pendolarismo;

• Link e collegamenti alle principali banche dati dell’ISTAT, della Regione, di Unioncamere, della Banca d’Italia, dell’INPS, ecc. per scaricare tutta una serie di informazioni integrative o complementari utili alla formazione del contesto che si sta indagando;

L’informazione statistica costituisce la base dei processi decisionali per chi voglia programmare delle azioni tenendo conto della realtà dalla quale si parte, ed è anche un mezzo per verificare gli effetti delle azioni messe in atto. Con gli strumenti della Statistica è infatti possibile analizzare gli aspetti fondamentali della società e la loro evoluzione, tentando di fornire un’immagine della realtà la più oggettiva possibile.

Antonio Colnaghi è il referente dell’Ufficio statistica della Provincia, che può fornire ai Comuni, a richiesta, Analisi di dettaglio delle variabili indagate e per sub-ambiti territoriali comunali, elaborate sulla base dei MICRODATI del censimento della popolazione 2011 e 2001. All’interno dell’Amministrazione l’Ufficio statistica svolge attività di ricerca attraverso la realizzazione di studi ed approfondimenti utili allo svolgimento delle attività proprie dell’Ente medesimo. Fa parte del CUSPI (Coordinamento degli uffici di statistica delle province d’Italia) e partecipa al SIST-ER (Sistema statistico regionale dell’Emilia-Romagna) nonché al Gruppo di Lavoro costituito presso l’Ufficio Statistica della Prefettura di Piacenza.