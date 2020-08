Valtidone Wine Fest, a settembre la rassegna del vino piacentino in 3 fine settimana

Valtidone Wine Fest, la più grande rassegna del vino piacentino, andrà in scena a settembre, come di consueto in Val Tidone.

Quella 2020 sarà un’edizione smart, articolata su 3 fine settimana a partire dal 6 settembre. Le normative anti-Covid impongono la rimodulazione dell’evento con la massima attenzione alle disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio, a cui gli organizzatori stanno attenendosi senza per questo perdere di vista l’obiettivo della rassegna: far conoscere il vino e il territorio della Val Tidone.

Il Valtidone Wine Fest Smart Edition prenderà il via da Borgonovo, il 6 settembre, con una prima tappa dedicata all’Ortrugo, il vino autoctono del territorio piacentino, a cui sarà possibile abbinare la tradizionale Chisola, la focaccia con i ciccioli deco. Si passerà poi a Ziano Piacentino il 13 settembre, il comune più vitato d’Italia, che presenterà il Malvasia di Candia Aromatico nelle sue varietà, accompagnato in particolare dai salumi dop piacentini. E si chiuderà infine ad Alta Val Tidone, nella location della piazza di Trevozzo, il 20 settembre con un omaggio ai vini frizzanti e ai passiti del territorio.

La formula smart dell’edizione 2020 prevede l’organizzazione di isole di degustazione, per tutta la giornata, dove sarà possibile assaggiare – accompagnati da sommelier professionisti – alcuni calici dei vini del territorio, a cui abbinare gli altri prodotti dell’eccellenza culinaria e agroalimentare piacentina. In ogni tappa della rassegna, saranno inoltre organizzate degustazione guidate – a numero chiuso e prenotabili anche tramite sito della manifestazione – gestite direttamente dai produttori che illustreranno ai partecipanti le caratteristiche dei propri vini. Per ognuno degli appuntamenti sono in fase di organizzazione altri momenti di approfondimento sul vino ed eventi collaterali di divertimento, sempre nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti contagio.

Tutte le informazioni sulla rassegna verranno aggiornate sul sito www.valtidonewinefest.it e attraverso i canali social Facebook e Instagram. Il Valtidone Wine Fest Smart Edition è promosso dalle Amministrazioni comunali di Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino e Alta Val Tidone, con il patrocinio della Provincia di Piacenza e il contributo di Banca di Piacenza, Cantina Vicobarone e Cantina Valtidone.