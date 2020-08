“Venite alla Farnesiana, c’è un assembramento”, ma vengono recuperati solo 2 grammi di marijuana

“Venite alla Farnesiana, c’è un assembramento pericoloso di persone alla Galleria del Sole”. Questa la segnalazione arrivata ai carabinieri del comando provinciale di Piacenza, alle 7 e 30 del mattino del 25 agosto.

Sono intervenuti sul posto sia i militari, che la polizia che la Guardia di Finanza, ma al loro arrivo erano presenti solo tre persone. Uno di loro, un cittadino di origine macedone era già noto alle forze dell’ordine, ma non è stata riscontrata alcuna irregolarità.

Un accurato controllo della zona però ha fatto recuperare tre involucri contenenti in tutto 2 gr di marijuana buttati in un’aiuola. Il reparto Norm dei carabinieri ha provveduto al sequestro ma, al momento, non ci sono persone denunciate o segnalate.