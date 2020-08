Ventuno “panterine” del VO2 Team Pink all’assalto di Bovolone

Trasferta con 21 “panterine” per il VO2 Team Pink, che sabato parteciperà alle gare su strada in programma a Bovolone (Verona) nel ventiduesimo trofeo dell’omonima cittadina veneta.

Il programma sarà aperto alle 9,30 dalla gara Open, dove il sodalizio piacentino sarà al via con nove Donne Juniores con 27 giri di un circuito pianeggiante di 3 chilometri per un totale di 81 chilometri che decideranno la vincitrice del Memorial Nadia Cortiana. Alle 15,30, invece, toccherà alle sei Esordienti del VO2 Team Pink gareggiare nel Memorial Mario Rosignoli, che prevede 30 chilometri di corsa (10 giri). Infine, alle 17 le prime pedalate per le sei Allieve, di scena nel Memorial Paola Tescaroli con 17 tornate e 51 chilometri complessivi.

Il VO2 Team Pink a Bovolone:

Donne Juniores: Giulia Affaticati, Isabelle Fantini, Cristina Tonetti, Aurora Mantovani, Emma Redaelli, Eleonora Camilla Gasparrini, Francesca Barale, Camilla Barbero e Silvia Bortolotti

Donne Allieve: Elisa Incerti, Martina Sanfilippo, Ylenia Campostrini, Martina Campitiello, Vittoria Grassi, Sara Guidetti

Donne Esordienti: Arianna Giordani, Linda Ferrari, Emma Del Bono, Mia Costantini, Sarah Sandei, Marta Festa.