Versa l’acconto ma la piscina non arriva, due denunciati per truffa

Vuole acquistare on line una piscina fuori terra ma incappa in una truffa. E’ la disavventura capitata a un ragazzo di 25 anni, residente nel Comune Alta Valtidone (Piacenza).

Dopo aver versato la caparra, 200 euro, la piscina – venduta da uno store con sede in Lombardia – non è mai arrivata. Il giovane si è quindi rivolto ai carabinieri: i militari della compagnia di Bobbio, al termine degli accertamenti, hanno denunciato per truffa un 24enne e un 33enne di origine campana.