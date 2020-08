Via ai lavori sul porfido di via San Giovanni. Tassi: “Interventi mirati”

Partirà lunedì 10 agosto a Piacenza l’intervento di sistemazione del porfido di via San Giovanni, che garantirà la riqualificazione della pavimentazione dell’intera via.

“Si tratta – fa sapere l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – di opere di manutenzione periodica che ci permetteranno di intervenire in modo mirato, anche con un notevole risparmio economico. I lavori permetteranno, attraverso la sigillatura e la sistemazione delle aree in porfido più ammalorate, di restituire la via alla sua perfetta e sicura fruizione e al pieno decoro”. La prima tranche di lavori, che proseguirà per un periodo di 8 giorni (salvo eventuali proroghe dovute ad avverse condizioni meteorologiche), interesserà il tratto della via compreso tra corso Vittorio Emanuele e vicolo dei Cavalli (intersezione compresa).

La direzione lavori comunica di aver adottato i seguenti provvedimenti in ordine alla circolazione, su via San Giovanni, che saranno in vigore da lunedì 10 agosto alle ore 7 e fino al termine dell’intervento. Nello specifico, in via San Giovanni è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori (da Corso Vittorio Emanuele a vicolo dei Cavalli). E’ inoltre istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel lato nord della via, compreso tra vicolo dei Cavalli e via Vigoleno e, sempre nello stesso tratto, il divieto di transito, esclusi i residenti che potranno circolare in doppio senso di marcia.