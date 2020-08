Via San Giovanni, proseguono i lavori. Da lunedì 24 agosto la terza fase

Avanza il cantiere per la riqualificazione della pavimentazione in porfido di via San Giovanni a Piacenza, con l’avvio della terza fase dei lavori a partire dalla prossima settimana.

Dalle ore 7 di lunedì 24 agosto, per un periodo di sette giorni (salvo eventuali proroghe per maltempo), sarà vietata la circolazione nel tratto di via San Giovanni compreso tra via Croce (esclusa l’intersezione) e il civico 23, anch’esso escluso dal provvedimento. Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord, dal civico 23 – in questo caso, incluso – a corso Vittorio Emanuele; nel medesimo tratto, potranno transitare in doppio senso di marcia unicamente i residenti e i mezzi autorizzati e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Le stesse limitazioni sono previste per via Vigoleno.

Contestualmente, potranno circolare in entrambi i sensi di marcia unicamente i residenti e i mezzi autorizzati anche in vicolo dei Cavalli e in via Tempio, dove, giunti all’intersezione con via San Giovanni, gli automobilisti dovranno proseguire diritto o svoltare a sinistra.