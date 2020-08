Via San Giovanni, proseguono i lavori: dal 28 al 31 agosto nuove limitazioni al traffico

Proseguono a Piacenza i lavori in via San Giovanni e dintorni. Secondo quanto fa sapere l’Amministrazione, dalle ore 14 di venerdì 28 agosto alle 7 del mattino di lunedì 31, è prevista la quarta fase del cantiere, che comporterà il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra il civico 23 (incluso) e via Tempio (unicamente nella corsia Ovest). Nel tratto tra il civico 23 di via San Giovanni (escluso) e via Croce, potranno transitare in entrambi sensi di marcia unicamente i residenti e i mezzi autorizzati, mentre varrà per tutti il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord. Anche nel tratto di via San Giovanni compreso tra via Tempio – nella corsia Est – e corso Vittorio Emanuele, potranno circolare in entrambi i sensi di marcia i soli residenti e veicoli autorizzati.

Contestualmente – informa l’Amministrazione -, in via Vigoleno sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per l’intera lunghezza della strada, mentre potranno transitare a doppio senso di marcia unicamente i residenti e i mezzi autorizzati. Lo stesso provvedimento sarà assunto in vicolo dei Cavalli e in via Tempio, dove non ci saranno, però, divieti di sosta; nella stessa via Tempio, all’intersezione con via San Giovanni, sarà obbligatorio proseguire diritto o svoltare a sinistra.