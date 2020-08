Viale Dante, investito da un’auto mentre attraversa la strada

Investito da un’auto mentre attraversa la strada.

Sono serie le condizioni dell’uomo rimasto coinvolto suo malgrado in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio del 13 agosto in viale Dante a Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali – all’altezza di via da Pordenone – quando è stato travolto da un suv che sopraggiungeva in quel momento.

E’ stato rapidamente soccorso dai sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza e l’autoinfermieristica del 118, e trasportato al pronto soccorso cittadino. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.