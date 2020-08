Violento tamponamento nella mattinata del 19 agosto a Pontenure (Piacenza) lungo la via Emilia, poco dopo l’uscita dal paese in direzione Cadeo.

Per ragioni in via di accertamento un furgone ha impattato con la parte posteriore di una vettura Bmw: sul posto sono prontamente giunti i soccorsi con tre ambulanze da Roveleto, San Giorgio e Fiorenzuola e l’auto infermieristica del 118.

Foto 2 di 2



Presente anche una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza, i carabinieri e la polizia locale per regolare il traffico durante le operazioni di soccorso. Il bilancio è di tre feriti accompagnati al Pronto Soccorso, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi traumi.