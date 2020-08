Visite guidate in notturna alla casa natale di Giuseppe Verdi

Dopo i tremendi mesi del Coronavirus, che ha bloccato la programmazione teatrale e le manifestazioni già in essere, a Busseto la cultura si reinventa.

Terminati i mesi di chiusura, anche i musei verdiani aprono le loro porte a nuove iniziative. E’ il caso del Museo di Casa Natale di Giuseppe Verdi a Roncole, monumento nazionale e “culla”, fuor di metafora, del grande Maestro. Per ricreare l’ambientazione delle notti nelle campagne della Bassa parmense, ogni venerdì e sabato dei mesi di luglio e agosto il museo si aprirà a visite guidate in notturna alla luce di lanterne, a partire dalle ore 21. Una modalità di visita originale e mai proposta in precedenza che permetterà di rivivere la casa-osteria della famiglia Verdi dall’inedita prospettiva di un Giuseppe bambino degli inizi dell’Ottocento.

Per godersi appieno l’ospitalità di una casa di osti, al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione dalla distilleria Faled di Roccabianca. L’evento è stato realizzato in collaborazione con i ristoranti e le strutture ricettive della zona di Busseto e dintorni (elenco degli aderenti in continuo aggiornamento sul sito internet www.bussetolive.com).

Maggiori informazioni – Tutti i venerdì e sabato di luglio e agosto presso la Casa Natale del Maestro Verdi a Roncole, tour guidati alle ore 21.00, 21.45, 22.30. Durata della visita: 25 minuti circa. Prezzo biglietto intero: €10, ridotto (per ragazzi fino ai 14 anni e per chi prenota tramite ristoranti e strutture ricettive aderenti oppure con scontrino del servizio/ricevuta di soggiorno) € 7. Ingresso gratuito fino ai cinque anni d’età. Numero massimo consentito: 15 persone a turno. È consigliabile la prenotazione. Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche autorità. E’ necessario munirsi di mascherina.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere a info@bussetolive.com oppure chiamare lo 0524/92487 (Ufficio Turistico di Busseto). Pagina Facebook e Instagram: Busseto Terra Di Verdi.