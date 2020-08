VO2 Team Pink, a Monza doppio piazzamento per Linda Ferrari e Elisa Incerti

Doppio piazzamento per il VO2 Team Pink alla Giornata del ciclismo lombardo, ospitata nella giornata di martedì 4 agosto dall’autodromo di Monza, con oltre 1000 atleti complessivamente iscritti. Nel pomeriggio, la celebre pista brianzola ha ospitato le gare giovanili femminili, dove le “panterine” hanno centrato una doppia top ten. Andando in ordine cronologico, nelle Esordienti ottava piazza per la reggiana Linda Ferrari, mentre nelle Allieve la conterranea Elisa Incerti ha conquistato la nona posizione.

JUNIORES – Martedì, inoltre, Aurora Mantovani ha concluso l’esperienza alla Sei Giorni delle Rose tentando la qualificazione nell’Omnium Donne Elite, gara di classe 1 UCI su pista a Fiorenzuola, ma l’impresa – in un parterre ricco di campionesse –non è riuscita, maturando comunque esperienze importanti. Dopo aver dovuto giocoforza saltare l’Americana lunedì in coppia con Lara Crestanello (Ciclismo insieme) – causa annullamento gare per maltempo – Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink) è invece salita a Livigno dove ha risposto presente alla convocazione azzurra della nazionale Endurance di categoria. Insieme a lei, nella lista delle nove convocate figura anche la compagna di squadra Francesca Barale, in altura fino al 14 agosto.

Risultati

Donne Esordienti Monza: 1° Anita Baima (Cicli Fiorin) 28 chilometri 965 metri, media 37,644 chilometri orari, 2° Vittoria Pirro (Ossanesga), 3° Giorgia Giangrande (Cesano Maderno), 4° Letizia Tasciotti (Ciclistica San Miniato-Santa Croce), 5° Virginia Iaccarino (Team 1971), 6° Alice Bulegato (Team 1971), 7° Arianna Bianchi (Velò Montirone), 8° Linda Ferrari (VO2 Team Pink), 9° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore), 10° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore).

Donne Allieve Monza: 1° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) 40 chilometri 551 metri in 1 ora 3 minuti, media 38,620 chilometri orari, 2° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service), 3° Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo), 4° Angelica Battisti (Veloce Club Borgo), 5° Virginia Gelichi (Ciclistica San Miniato-Santa Croce), 6° Elisa Roccato (Pedale Castellano), 7° Martina Pozza (Ciclismo Insieme), 8° Valentina Zanzi (Awc Re Artù General System), 9° Elisa Incerti (VO2 Team Pink), 10° Beatrice Roda (Bike Cadorago).

Nella foto, Elisa Incerti (VO2 Team Pink) a Monza