VO2 Team Pink protagonista a Formigine: doppio podio per le Juniores Barale e Gasparrini

Si chiude con un doppio podio di categoria la due giorni modenese del VO2 Team Pink, protagonista nella corsa Donne Open di Formigine che ha fatto seguito alle gare per Donne Esordienti e Allieve di sabato.

La corsa clou della manifestazione emiliana ha visto il successo della beniamina di casa Rachele Barbieri (Serramazzoni), che ha preceduto in volata Laura Tomasi (Top Girls Fassa Bortolo) e Lara Crestanello (Ciclismo Insieme), prima Junior al traguardo. Subito dopo è giunta la “panterina” ossolana Francesca Barale, quarta assoluta e seconda di categoria, con un podio Donne Juniores completato dalla neocampionessa europea Eleonora Camilla Gasparrini, terza e anche settima assoluta. Top ten anche per la compagna di squadra milanese Aurora Mantovani, nona Open e quinta Junior. Prima della partenza, gli organizzatori hanno celebrato ufficialmente l’impresa continentale della Gasparrini, che ha corso con la maglia di campionessa europea.

TRICOLORI PISTA – Per il VO2 Team Pink non c’è tregua agonistica: lunedì 1 settembre i riflettori si sposteranno sulla pista con i campionati italiani giovanili al velodromo di San Giovanni al Natisone (Udine). Nella giornata inaugurale spazio alle “panterine” Allieve Martina Sanfilippo ed Elisa Incerti, in gara con l’Emilia Romagna nell’Inseguimento a squadre di categoria.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Open: 1° Rachele Barbieri (Serramazzoni) 85 chilometri 500 in 2 ore 7 minuti 21 secondi, media 40,283 chilometri orari, 2° Laura Tomasi (Top Girls Fassa Bortolo), 3° Lara Crestanello (Ciclismo Insieme), 4° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 5° Katherina Montoya (Colombia, Colnago CM Team), 6° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service), 7° Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink), 8° Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani), 9° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink), 10° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo).

Classifica Donne Open: 1° Rachele Barbieri (Serramazzoni), 2° Laura Tomasi (Top Girls Fassa Bortolo), 3° Katherina Montoya (Colombia, Colnago CM Team), 4° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service), 5° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo), 6° Francesca Balducci (Pro Cycling Team), 7° Francesca Baroni (Servetto Piumate Beltrami Tsa), 8° Marketa Hajkova (Repubblica Ceca, BePink), 9° Martina Fidanza (Eurotarget Bianchi Vittoria), 10° Valentina Landuzzi (BePink)

Classifica Donne Juniores: 1° Lara Crestanello (Ciclismo Insieme), 2° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 3° Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink), 4° Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani), 5° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink), 6° Carlotta Borello (Ciclismo Insieme), 7° Giorgia Simoni (Team Lady Zuliani), 8° Sylvie Truc (Racconigi Cycling Team), 9° Beatrice Caudera (Awc Re Artù General System), 10° Angela Oro (Team Lady Zuliani).

Nella foto di Fabiano Ghilardi, il VO2 Team Pink protagonista a Formigine