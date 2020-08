“Voglio farla finita” Sventato sui binari il tentato suicidio

Minaccia di lanciarsi sotto a un treno, un giovane viene salvato dall’intervento di un vicino di casa.

E’ avvenuto nella serata di sabato a Borgotrebbia, quando un giovane ha minacciato di togliersi la vita recandosi in prossimità dei binari della linea Piacenza-Torino.

Il giovane avrebbe informato la madre del proposito di gettarsi in corrispondenza di un vecchio passagio a livello in via Bardonezza, al transito di un convoglio e per questo è scattato l’allarme.

Non solo il soccorsi del 118, le volanti della polizia, la polizia locale sono giunti sul posto, ma anche diversi residenti del quartiere che conoscevano il giovane, non nuovo a questo tipo di iniziative.

Sarebbe stato un vicino di casa del giovane a trascinarlo lontano dai binari, evitando il gesto estremo poco prima del passaggio di un treno lungo la linea ferroviaria.

Il ragazzo è stato poi soccorso dai sanitari presenti sul posto con l’ambulanza della Croce Bianca e l’auto medica e condotto in ospedale.