Il weekend si apre all’insegna del maltempo a Piacenza; migliora domenica.

Secondo le previsioni Arpae, sabato 29 agosto è attesa al mattino in pianura nuvolosità variabile con piogge sparse, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; nel pomeriggio molto nuvoloso con piogge e temporali; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge moderate intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali.

Temperature minime del mattino comprese tra 18 °C sui rilievi e 21 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 29 °C in pianura.

Domenica 30 agosto quadro meteorologico in miglioramento: al mattino tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 16 °C sui rilievi e 20 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 29 °C in pianura.