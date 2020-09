Il Sentiero del Tidone brinda al successo della seconda escursione con il Wine Fest

“Anche per la seconda escursione organizzata dall’associazione ‘Sentiero del Tidone’ si puo’ parlare di bilancio “molto positivo” – afferma Daniele Razza, presidente del sodalizio valtidonese, commentando l’esito della camminata che si è svolta domenica scorsa a Trevozzo di Alta Val Tidone”.

“Siamo stati molto contenti di aver organizzato questa uscita nell’ambito della manifestazione ‘Valtidone Wine Fest’ e dobbiamo sentitamente ringraziare l’amministrazione del comune Alta Val Tidone, dal sindaco Franco Albertini all’assessore Simona Traversone, che ci ha sostenuto in questa iniziativa. Ci preme sottolineare che questa amministrazione ha mostrato, verso il nostro progetto, grande sensibilità e altrettanta concretezza, se consideriamo il sostegno economico che in questi due anni hanno permesso, unitamente ad un cofinanziamento regionale, la manutenzione del percorso che su questo comune si sviluppa per ben 18 chilometri”

“La manifestazione aveva raggiunto il pieno di adesioni già nella giornata di venerdì, quindi prima del termine ultimo per le adesioni. Purtroppo, il tempo instabile ha fatto registrare alcune defezioni dell’ultimo momento: un vero peccato, considerando che i partecipanti hanno percorso i sette chilometri previsti senza problemi e hanno potuto godere dei paesaggi della zona costeggiando diversi vigneti d’autore da cui nascono i vini pregiati valtidonesi. Durante la passeggiata c’è stata anche la possibilità di visitare la tenuta ‘La Torretta’ che è anche la sede dell’omonima azienda vitivinicola: il proprietario Corrado Marchesi ha gentilmente intrattenuti i presenti illustrando le caratteristiche del posto”.

“La manifestazione – spiega Razza – è stata pensata, studiata e provata da Mirna Filippi, guida AIGAE e una delle guide ufficiali del Sentiero del Tidone che, come per l’escursione a Romagnese di qualche settimana fa’, ha delucidato tutti i partecipanti con tante nozioni e informazioni, rendendo l’appuntamento ancor più interessante: a lei il nostro ringraziamento” Alla camminata erano presenti anche il vicepresidente dell’associazione ‘Sentiero del Tidone’ Alessandro Genesi e il consigliere Fabio Rogledi che hanno apprezzato il positivo svolgimento dell’iniziativa e riscontrato un grande entusiasmo tra gli altri partecipanti: al termine, tutti sono rientrati a Trevozzo dove era in pieno svolgimento il Valtidone Wine Fest, la più importante rassegna vitivinicola del piacentino.

“Stiamo valutando – conclude il presidente Razza – la possibilità di organizzare altre escursioni autunnali, visto il riscontro ottenuto in queste due uscite. Per poterci contattare, per questo o altre informazioni relative al percorso o alla nostra associazione, è sempre attivo l’indirizzo email info@sentierodeltidone.it e la pagina Facebook ‘Sentiero del Tidone’. Stiamo inoltre sviluppando, e in alcuni casi portando a termine, diversi importanti progetti che interessano il percorso e che hanno come finalità quella di sviluppare sempre di più il territorio e l’intera Val Tidone”.