A Borgonovo la prima tappa del Valtidone Wine Fest-Smart Edition

Tutto pronto per la prima delle due tappe del Valtidone Wine Fest-Smart Edition, la formula pensata dagli organizzatori per degustare in tutta sicurezza e in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid i vini della Val Tidone. Il primo appuntamento è in programma domenica, 6 settembre, a Borgonovo, dove sarà declinato nell’atteso evento Ortrugo&Chisöla, con un omaggio al vino autoctono del territorio piacentino e alla focaccia con i ciccioli de.co. del comune valtidonese.

Nuova la location rispetto al passato, che sarà il Foro Boario-area ex Monastero nei pressi della Rocca Municipale, che permetterà un migliore controllo degli ingressi e del contingentamento delle persone. Inaugurazione prevista per le ore 10.30 e degustazioni programmate in 3 isole con sommelier professionisti di Ais e Fisar che proporranno i vini di 8 cantine del territorio. Accanto a loro 5 gastronomi con prodotti tipici del territorio, mentre nella giornata saranno curati dalla Pro Loco locale in Piazza Garibaldi e in Piazza De Cristoforis gli stand con la chisöla. Nel pomeriggio – alle ore 16.00, 17.00 e 18.00 – nel cortile interno della Rocca Municipale, sono previste 3 degustazioni guidate, curate da produttori e sommelier, con ingresso a numero chiuso e prenotazioni possibili sul sito www.valtidonewinefest.it e direttamente in loco.

“Pur con tutte le cautele e la massima attenzione alle disposizioni anti contagio – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Borgonovo, Giulia Monteleone – abbiamo inteso proporre questa rassegna, anche come opportunità per le nostre aziende vitivinicole e il commercio e come vetrina del nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando alla riuscita dell’iniziativa nella massima sicurezza, a partire dai dipendenti comunali, oltre agli sponsor che permettono la realizzazione dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare agli Alpini che ancora una volta hanno risposto positivamente e con la massima disponibilità alla nostra richiesta di collaborazione”. Il Gruppo Alpini di Borgonovo, che avrà anche un proprio stand nell’area, collabora per il secondo anno alla riuscita dell’iniziativa e sarà chiamato quest’anno anche a un controllo sulle normative di distanziamento e contingentamento delle presenze.

La rassegna Valtidone Wine Fest-Smart Edition è promossa dai Comuni di Borgonovo Val Tidone e Alta Valtidone, con il patrocinio della Provincia di Piacenza e la sponsorizzazione della Banca di Piacenza.