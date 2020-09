A Piacenza “domina” la palla ovale: quinta città in Italia per risultati nel rugby

Il covid non impatta sullo sport piacentino.

E’ quanto emerge dalla classifica sull’indice di sportività 2020 (CONSULTALA QUI), giunta al 14esimo anno, elaborata da PtsClas per “Il Sole 24 Ore”. Obiettivo? Stabilire, attraverso l’analisi incrociata di diversi indicatori – solitamente 32, quest’anno 36 (i 4 parametri aggiuntivi misurano l’impatto delle regole anti Covid-19 riguardanti lo svolgimento dell’attività sportiva) – quali sono i territori del Bel Paese a maggior vocazione sportiva. Si scopre così che Piacenza si colloca al 42esimo posto, lo stesso dell’anno scorso. Per ogni provincia, il quotidiano economico ha provato poi ad immaginare la posizione senza tenere conto degli indicatori covid: in questo caso, la posizione di Piacenza sarebbe due gradini più in basso, 44esima su 107 totali.

Niente effetto covid, quindi. Almeno sull’attività sportiva. Non si può dire lo stesso di altre province, sia in positivo che negativo. La prima classificata di quest’anno, Bologna, senza i 4 indicatori covid sarebbe infatti al 12esimo posto. Mentre Trento, a causa della pandemia è scivolata dall’ideale primato all’effettivo terzo posto. Andando poi nel dettaglio delle 5 aree di indagine analizzate – struttura sportiva; sport individuali; sport di squadra; sport e società ed effetto del Covid-19 – e dei singoli indicatori, emerge come Piacenza ottenga il miglior risultato alla voce “sport di squadra- Rugby“, dove è in quinta posizione, dietro Parma, Treviso, Rovigo e Padova. Per quanto riguarda l’area “struttura sportiva”, il coefficiente più alto arriva dalla sezione “Atleti tesserati (Coni) (49esima posizione); mentre per gli sport individuali, il risultato migliore è tra i motori, dove Piacenza si posiziona al 24esimo posto.

Tra i “malus” portati dal covid, il più impattante è quello che riguarda la “ripartenza campionati”, in cui Piacenza si colloca al 10esimo posto tra le province più condizionate dalla pandemia in questo senso.