Agazzano, sabato concerto gratuito del Tartamella Jazz Trio

Sabato 5 settembre ad Agazzano (Piacenza) il Tartamella Jazz Trio intende omaggiare la musica di Benny Goodman e Charlie Christian, con un concerto gratuito in piazza Europa alle 21, all’interno della rassegna “Il Conservatorio Nicolini ad Agazzano”. Per l’occasione il clarinettista Lorenzo Baldasso si unirà alla banda come ospite speciale.

Il gruppo nasce dall’incontro di Carmelo Tartamella, chitarrista cremonese dalla lunga esperienza concertistica, che attualmente studia al Conservatorio “Nicolini” di Piacenza, e di due giovani “leoni” del jazz milanese, il contrabbassista Gianmarco Straniero, già diplomato in contrabbasso e presente nelle più autorevoli formazioni di jazz e swing dell’area Milano- Pavia-Piacenza ed il talentuoso batterista Mauro Mengotto, allievo al “Nicolini” di Piacenza già considerato, soprattutto per l’uso delle spazzole “Brush”, l’erede del grande Stefano “Brushman” Bagnoli. Lo scopo del gruppo è quello di rendere omaggio alle formazioni di chitarra jazz trio più importanti della storia, come ad esempio “The Poll Winners” di Barney Kessell, o il famoso trio di Jim Hall.

Il gruppo si è già esibito in importanti Festival e Club Jazz, accompagnando anche solisti e cantanti di fama internazionale. Il repertorio è basato su Standard Swing, Bebop e Cool con una costante attenzione anche agli stili più moderni, lasciando spazio anche a composizioni originali. E’ in preparazione il primo cd del gruppo.