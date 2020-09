Agli Amici dell’Arte incontro con Bruno Renzi, in collaborazione con Spazio Tesla

Tempo di ripartenze anche per l’associazione Amici dell’Arte di Piacenza, che festeggia i 100 anni dalla fondazione, con una serie di eventi culturali e nuove collaborazioni.

Il primo appuntamento è in programma stasera, 18 settembre alle 18, presso la sede dell’associazione in via San Siro. Un’iniziativa che sancisce l’avvio della collaborazione con Spazio Tesla e vedrà la presentazione del libro “Anima” di Bruno Renzi, psichiatra e psicoterapeuta.

Dialogherà con l’autore Laura Groppi, segretaria Spazio Tesla, mentre l’introduzione è stata affidata a Franca Franchi, presidente Amici dell’Arte, e a Alberto Negri, presidente Spazio Tesla. La presentazione avverrà nel rispetto delle limitazioni anti covid.