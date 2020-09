Al Conservatorio Nicolini partono i corsi di avviamento alla pratica musicale

Anno di grande rinnovamento al Nicolini. Dopo i Master di primo e secondo livello in clarinetto, violino e pianoforte, avviati di recente con maestri di fama internazionale, il Conservatorio Nicolini si occuperà dell’avviamento alla musica per i giovanissimi e per tutti gli interessati ad acquisire le competenze musicali per studiare seriamente la musica, senza limiti di età.

Fino al 30 settembre sono aperte le iscrizioni per una nuova tipologia di corso di studio non curricolare, ma ricorrente e permanente, organizzato in piena autonomia dal Conservatorio. L’avvio dei “Corsi di avviamento alla pratica musicale” intende accompagnare didatticamente gli studenti da un livello elementare di preparazione fino all’accesso ai corsi propedeutici. Per questo si divide in due livelli determinati dall’età degli iscritti: il primo livello è rivolto ai bambini e ragazzi che frequentano la scuola primaria con un’ora di strumento e un’ora di alfabetizzazione e canto corale alla settimana; il secondo livello invece si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado con un’ora di strumento, un’ora di alfabetizzazione e canto corale e un’ora di musica d’assieme alla settimana. Non occorre possedere alcun titolo di studio per accedervi; sarà sufficiente sostenere una prova di ammissione. Questi corsi sostituiscono i corsi Lea avviati lo scorso anno. Tutte le classi di strumento classico (arpa, chitarra, flauto, fagotto, oboe, clarinetto, corno, percussioni, pianoforte, violino, viola, violoncello, saxofono, tromba, trombone), insieme agli strumenti del mondo jazzistico (chitarra, contrabbasso, saxofono, clarinetto, pianoforte, basso elettrico, batteria), con l’aggiunta anche della musica elettronica, andranno a creare l’intelaiatura del nuovo progetto.

I corsi saranno aperti con numeri di accesso differenziati. L’inizio delle lezioni è fissato da novembre in avanti con le lezioni che si svolgeranno nel pomeriggio nell’arco dell’anno sempre che la situazione sanitaria lo permetterà.

Per informazioni: direzione@conservatorio. piacenza.it oppure seg.didattica@conservatorio. piacenza.it