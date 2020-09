Al via i test sierologici in Regione per gli studenti che affronteranno gli esami di ammissione alle facoltà di medicina e professioni sanitarie

Partono gli esami di ammissione ai corsi di laurea in medicina e in professioni sanitarie dell’Università di Bologna e Regione e Azienda sanitaria propongono ai candidati, su base volontaria, l’effettuazione del test sierologico COVID-19. Per questo saranno allestiti gazebo, in Piazza della Costituzione, all’ingresso della Fiera, presso i quali, dalle ore 13 e 30, sarà possibile effettuare il test. In caso di positività al test, verrà eseguito il tampone.

Il calendario dei test sierologici proseguirà con altri due appuntamenti: martedì 8 settembre per gli studenti ai corsi di laurea in professioni sanitarie, con 2.500 test disponibili; giovedì 10 settembre riservato agli studenti di medicina che sosterranno il test di ammissione in inglese, con 1000 test disponibili. Domani alle ore 14 saranno presenti, presso i gazebo, l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini e il direttore generale dell’Ausl di Bologna Paolo Bordon.