Alla Muntà di ratt torna la festa Auser “Poesia e serenate sotto le stelle”

Con tutte le precauzioni necessarie per svolgere la manifestazione in piena sicurezza, torna domenica 20 settembre alle ore 20:30 la festa dell’Auser provinciale di Piacenza “Poesia e serenate sotto le stelle”, un appuntamento che da anni raccoglie nella splendida cornice della Muntà di ratt pensionati, volontari Auser e cittadini per una serata di musica e parole della tradizione popolare, con la conduzione di Marilena Massarini.

“La manifestazione, organizzata da Auser Piacenza con il patrocinio del Comune di Piacenza, si svolgerà nel rispetto di tutte le misure previste per il contenimento del contagio”, precisa Auser. Alberto Bettinardi, Luigi Ruggeri, Fabrizio Solenghi, Pietro Pizzi, Pietro Rebecchi e Pierluigi Carenzi sono i nomi dei poeti dialettali che renderanno il pubblico partecipe dell’arte vernacolare del Piacentino. “Poesie, e serenate sotto le stelle” è il titolo della serata alla Muntà, e le note della serata saranno a cura dell’orchestra Marino Castelli con Gigi e Mauro Miglioli e Fabio Sangiovanni. E non solo: prevista l’esibizione anche del tenore Gianni Zucca, della soprano Rebecca Brusamonti e Daniela Bergoni che completano così la “squadra” dei cantanti.