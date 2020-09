Commosso e sentito, nel rispetto delle normative anti covid, il ricordo dei vigili del fuoco che non ci sono più. Un’iniziativa tenutasi, come ogni anno, nell’area all’aperto per la festa Pietra Perduca nel Comune di Travo (Piacenza), grazie all’associazione Vigili del Fuoco con il comando provinciale.

Alla fine della santa messa, celebrata dal vescovo Gianni, con la collaborazione di Don Esopi, si è tenuto un momento di ringraziamento per il personale sanitario e non impegnato durante l’emergenza coronavirus.

All’iniziativa hanno preso parte le autorità civili e militari di Piacenza.