Allerta meteo “gialla” per temporali nella giornata di mercoledì

Maltempo, nuova allerta meteo della Regione Emilia Romagna.

L’avviso, di colore giallo per criticità idrogeologica e temporali, è in vigore a partire da mezzanotte per tutta la giornata di mercoledì 23 settembre e interessa anche il piacentino, in particolare le zone di alta collina e montagna: “Nella giornata di mercoledì 23 settembre – si legge -, flussi in quota sud-occidentali moderatamente instabili apporteranno precipitazioni a carattere di rovescio lungo i rilievi appenninici, che potranno risultare localmente anche intensi, in particolare lungo i rilievi appenninici centro-occidentali”.

Una situazione di maltempo che potrebbe anche protrarsi nelle prossime giornate.