Ambiente, sabato raccolta plastica a Montecucco. Il 24 ottobre a Gossolengo

Continua l’attività di pulizia dell’ambiente a Piacenza con la onlus PlasticFree. La sezione cittadina dell’associazione ha presentato nel pomeriggio del 9 settembre a Gossolengo il prossimo evento di raccolta plastica, fissato per il 24 ottobre e che avverrà nello stesso comune piacentino.

Già da questo sabato, 12 settembre, i volontari PlasticFree saranno invece operativi presso il Parco di Montecucco a Piacenza.

Le iniziative avverranno nel rispetto delle normative anti-covid.

Per maggiori info e per scoprire come aderire agli eventi contattare il referente cittadino Paolo Bersani (Mail: paolo.bersani94@gmail.com; cellulare: 3407636774)