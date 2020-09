Ancora medaglie per il VO2 Team Pink ai campionati italiani giovanili su pista: argento per Sanfilippo, bronzo per Grassi

Seconda giornata di gare e altre medaglie per il VO2 Team Pink ai campionati italiani giovanili su pista a San Giovanni al Natisone (Udine). Dopo il titolo tricolore centrato martedì nell’Inseguimento a squadre Allieve con l’Emilia Romagna con le “panterine” Elisa Incerti e Martina Sanfilippo e l’argento nel Keirin con Vittoria Grassi (nella selezione del Piemonte), mercoledì 2 settembre il sodalizio piacentino ha conquistato altre due medaglie.

Protagoniste sono state nuovamente le piemontesi Sanfilippo e Grassi: la prima si è messa al collo l’argento nell’Omnium Endurance Allieve, cedendo solamente alla cremonese Federica Venturelli (Cicli Fiorin) e precedendo la marchigiana Eleonora Ciabocco (Team Di Federico). Per Martina, vittoria nella prova Tempo Race e secondo posto nell’Eliminazione prima della Corsa a punti finale che decideva i giochi, dove un’altra “panterina”, Elisa Incerti, è giunta nona.

Altra giornata positiva per la compagna di squadra Vittoria Grassi: l’Allieva di Grugliasco (Torino) – dopo l’argento inaugurale nel Keirin – ha conquistato il bronzo nella Velocità, cedendo in semifinale a Rebecca Vezzosi – poi medaglia d’oro – e sconfiggendo nella “finalina” la compagna di selezione piemontese Asia Rabbia. Giovedì 3 settembre sarà la giornata conclusiva della kermesse tricolore in Friuli.

IL COMMENTO DELLE “PANTERINE” – “Questo secondo posto – spiega Martina Sanfilippo dopo la prova Omnium Allieve – rappresenta per me una grandissima soddisfazione, anche se c’è un pizzico di rammarico per aver solo sfiorato la maglia tricolore. In ogni modo, non è ancora finita, si pensa a domani (oggi, ndr)”.

Duplice, invece, l’analisi di Vittoria Grassi. Si parte dall’argento del Keirin di martedì. “Sono molto soddisfatta – racconta la Grassi, alla prima stagione al VO2 Team Pink – anche perché sono al primo anno in categoria. Puntavo su questa specialità, peccato solo per non aver impostato al meglio la volata, altrimenti magari poteva arrivare anche l’oro”. Quindi commenta il bronzo nella Velocità. “Nelle qualifiche ho fatto bene, poi ho faticato in semifinale ma sono riuscita a riprendermi nel duello per il terzo posto”.

Risultati

Velocità Allieve: 1° Rebecca Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po), 2° Deva Rossato (Club Alfaz Del Pi CC), 3° Vittoria Grassi (VO2 Team Pink), 4° Asia Rabbia (Cicli Fiorin)

Omnium Endurance Allieve: 1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 103 punti, 2° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) 96 punti, 3° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) 87 punti, 4° Valentina Zanzi (Awc Re Artù General System) 86 punti, 5° Giorgia Serena (Valvasone) 70 punti, 6° Giulia Miotto (Club Ciclistico Este) 60 punti, 7° Camilla Marzanati (Cicli Fiorin) 56 punti, 8° Chiara Sacchi (Cesano Maderno) 44 punti, 9° Elisa Incerti (VO2 Team Pink) 41 punti, 10° Andrea Casagranda (Veloce Club Borgo) 34 punti.

Nella foto, Vittoria Grassi con le due medaglie vinte ai campionati italiani giovanili su pista