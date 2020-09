Andrea Centenari nuovo Club Manager dell’Assigeco Piacenza

Andrea Centenari è il nuovo Club Manager dell’Assigeco Piacenza. Lavorerá a stretto contatto con lo staff tecnico di coach Stefano Salieri, occupandosi anche di scouting, e andando ad affiancare il Direttore Sportivo Alessandro Pagani e il Vicepresidente Luigi Stecconi nella gestione della Prima Squadra.

“Sono onorato – afferma – per questo nuovo incarico affidatomi dalla società. Ringrazio in particolar modo la famiglia Curioni e il vicepresidente Stecconi per la fiducia. Sono davvero felice di poter proseguire la mia crescita professionale in questa società dopo 4 anni passati nell’Area Comunicazione. Fin dai primi giorni c’è stata grande sintonia con coach Salieri, con il suo assistente Lorenzo Dalmonte, con il DS Alessandro Pagani e con Gigi Stecconi.Abbiamo costruito una squadra giovane e aggressiva che speriamo possa far divertire il nostro pubblico e rendere orgoglioso il nostro territorio dopo questi mesi così difficili. Non vediamo l’ora di tornare in campo con la speranza di poter riabbracciare al più presto anche i nostri fantastici tifosi”