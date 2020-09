Anpas regionale riunita in assemblea “Impegno straordinario a Piacenza per il covid”

Assemblea Regionale Anpas Emilia-Romagna – La Provincia di Piacenza Coordinata da Paolo Rebecchi menzionata per un impegno straordinario nel periodo COVID.

L’Assemblea Regionale di ANPAS Emilia-Romagna si è tenuta a Bologna presso il Savoia Hotel Regency il 26 Settembre, alla presenza del Presidente Nazionale Prof. Fabrizio Pregliasco, volto noto anche nelle trasmissioni televisive nazionali per il triste tema del Covid 19.

La mattinata ha visto un momento di confronto tra le realtà associative Anpas della Regione Emilia Romagna , all’interno della quale è avvenuta inoltre l’approvazione (all’unanimità) del bilancio consuntivo.

I dati confermano la stabilità economica per l’anno appena concluso con un forte impegno e dedizione degli uomini e donne in arancione, per i servizi svolti su fronti differenti.

Presente anche una rappresentanza della Provincia di Piacenza, tra cui Cristina Vedovelli che ha svolto il ruolo di Segretario dell’Assemblea, Gabriele Toloni (Consigliere Regionale e Coordinatore della Formazione Provinciale), e Paolo Rebecchi, Coordinatore ANPAS della Provincia di Piacenza e Responsabile Regionale della Protezione Civile di ANPAS Emilia Romagna.

Proprio di Rebecchi e’ stato l’intervento che “ha sintetizzato anche il periodo COVID”, che ha visto ANPAS Emilia Romagna tra le Associazioni protagoniste a livello nazionale. Di gratitudine sono state le parole della Presidente Regionale Miriam Ducci e quelle del Vice Jacopo Fiorentini, rimarcando tra i vari concetti, il principio di essere squadra.

Il Prof. Pregliasco ha poi concluso rimarcando l’importanza del movimento emiliano nel momento più tragico dell’emergenza Coronavirus, “ricordando le sue visite fatte nei territori più caldi nei periodi più complessi della pandemia”.

Al termine Pregliasco ha rilasciato alcune dichiarazioni, che hanno riportato l’attenzione sull’importanza di mantenere sempre alta la guardia rispettando le prescrizioni che vengono divulgate dagli organi preposti. (nota stampa)