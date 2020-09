Assigeco apre al pubblico le porte del Campus di Codogno per il primo test contro Fiorenzuola

Assigeco: il campus di Codogno apre le porte le porte al pubblico per la prima uscita stagionale contro Fiorenzuola in programma sabato 26 settembre alle 17.

Lo comunica la società di basket in una nota, in cui spiega che “in seguito alle nuove disposizioni normative sulla presenza di pubblico agli eventi sportivi, la società ha voluto dare subito un segnale ai propri tifosi, aprendo le porte del Campus a tutti gli appassionati.

Per garantire la sicurezza di atleti, tecnici e spettatori, e vivere un pomeriggio di basket nel pieno rispetto dei protocolli di prevenzione anti-covid19, gli ingressi saranno regolamentati e i posti saranno assegnati in loco – continua il comunicato -. Assistere al primo scrimmage dei biancorossoblu è molto semplice: basta inviare una email entro le ore 12.00 di sabato 26 settembre a info@assigecobasket.it e prenotare il proprio posto riservato in tribuna”.

L’ingresso sarà gratuito e fino ad esaurimento posti.